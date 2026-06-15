◆ 「一つ一つの球がしっかりしているのでさらなる飛躍になる」と期待巨人・井上温大が14日、西武戦に先発登板。5回2/3・98球を投げ、6安打8奪三振2四球1失点と力投した。5回にソロ本塁打を浴び、惜しくも6勝目を逃した井上。14日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・佐伯貴弘氏は「6回以降は投げることができなかったが、ただピンチを招いた中でもしっかりと攻めている。全く逃げる素振りも見せずに、腕の振