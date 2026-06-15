◆ 9得点で連敗ストップ！館山氏「打つべく人が打つということが重要」中日は14日、日本ハムとの交流戦最終戦を9−5で勝利した。同点で迎えた7回、細川成也の2点本塁打と石川昂弥のソロ本塁打で勝ち越しに成功した。連敗を止めた主砲の活躍に、14日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・佐伯貴弘氏が「細川が打たないとつながらない、そして細川と石川が打たないとチームが盛り上がらない。その前後にいる岡林