◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦した。Ｗ杯デビューとなったＧＫ鈴木彩艶（ざいおん、２３）＝パルマ＝が後半６分に初失点を喫した。ＤＦファンダイクに頭で決められた。日本代表でＷ杯過去７大会で先発したＧＫは川口能活、楢崎正剛、川島永嗣、権田修一の４人。初出場で無失点は