◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）８大会連続８度目の出場となる日本が、過去準優勝３度の強豪オランダとの初戦に臨んだ。前半はＧＫ鈴木彩艶（ざいおん）の好セーブなど粘り強い守備もあり、０ー０で折り返した。後半１２分、久保からのパスをエリア左で受けた中村がややゴールから遠ざかりながら右足でシュート。前田の足をかすめながらゴールの中に吸い込まれる。Ｆ組最大のライ