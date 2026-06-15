◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）第６７回宝塚記念・Ｇ１は１４日、阪神競馬場の芝２２００メートルで行われ、ファン投票２位で２番人気のメイショウタバルが２番手抜け出しから首差で史上３頭目の連覇、父ゴールドシップとの史上初の父子連覇を飾った。武豊騎手＝栗東・フリー＝は安田記念（シックスペンス）に続く２週連続Ｇ１制覇で最年長勝利記録を５７歳３か月に更新した。日本