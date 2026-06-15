【ダラス（米テキサス州）１４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位のオランダと激突した。オランダは後半６分、ＦＫのこぼれ球を拾い、右サイドからのクロスを攻め残っていたＤＦファンダイク（リバプール）が頭で決めて先制した。準優勝３度の強豪オランダはＷ杯初戦で９大会８勝１分け（７４年大会