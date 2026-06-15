バレエ・ダンス用品のみならず、ライフスタイルにも取り入れやすい、様々なアイテムを展開する「チャコット」と、関西圏内に留まらず、全国の子供～大人まで現在も幅広い人気を集める「ファミリア」2026年6月26日から限定販売開始！バレエの世界観を日常で楽しめる「デニムバッグ」など全7アイテムが登場！「チャコット大丸心斎橋店」をご紹介します。 familiarデニムバッグ 長年人気のデニムバッグが『眠れる森の美