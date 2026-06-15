◇インターリーグロッキーズ−アスレチックス（2026年6月14日ラスベガス）ロッキーズの菅野智之投手（36）がラスベガスでアスレチックス戦に先発登板。5回9安打8失点の大乱調ながら、打線が同回までに14得点し、7勝目（4敗）の権利を得た。初回に先頭打者から長短打を重ね4失点。5回にも2ランを浴びるなど、通常判断なら早いイニングでの降板となるはずが、打線の強力な援護もあり5回まで投げる役目を果たした。これも