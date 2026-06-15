◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。前半をスコアレスで折り返すと、後半にオランダの先制点を許した。後半6分、オランダの主将DFファンダイクに得点を奪われた。前回の22年カタール大会初戦でもドイツに先制を許したが、その後、逆転に成功。ここから巻き返しに転じていく。対オラ