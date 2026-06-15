関東などでも梅雨入りし、激しい雨が降ることも多くなってくるこの季節。JR東海が運営する「東海道新幹線（東京〜新大阪）運行情報」の公式X（@JRC_Shinkan_jp）では15日までに、大雨が降った際、その場所が遠くても新幹線の運転を見合わせる場合があることの理由について説明した。【画像】なぜ大雨が降っている場所から遠くても運転を見合わせるのか？イラストで解説投稿では、理由について「駅と駅の間で、長い時間列車が停