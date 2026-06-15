◇プロ野球セ・パ交流戦 西武1-0巨人(14日、ベルーナドーム)西武が巨人に1-0で勝利。西口文也監督が完封リレーを見せた投手陣をたたえました。先発のワイナンス投手は7回途中被安打4、7奪三振無失点の好投で今季2勝目(1敗)をあげました。この日の投球について西口監督は「1軍で投げてて今日が一番よかったんじゃないかって思えるくらい、テンポもよかったと思いますし。本人もそこは気にしながらやってたって言うので、本当によく