オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下が、国王王妃と4人でワールドカップの試合を観戦されたことが分かりました。4人がタオルを肩にかけて、笑顔で写真に収まっています。現地時間14日夜、両陛下、ウィレム=アレキサンダー国王、マキシマ王妃が、サッカーワールドカップ「日本対オランダ」戦を一緒にテレビ観戦したことが分かりました。両陛下が滞在するアペルドールンの離宮を国王王妃が訪ね、4人で夕食をともにしたあとにテレビ