「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと対戦し、前半を０−０で折り返した。ベンチには開幕４日前に怪我の回復が間に合わずに離脱となった遠藤航の背番号６のユニホームが飾られた。前半２分にいきなりピンチを迎えた。左サイドからリバプールのＦＷハクポに崩されると、中央の