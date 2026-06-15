5月31日をもって活動を終了した5人組グループ・嵐の「株式会社 嵐」の公式Xが、15日までに更新。大野智をかたる「なりすまし」アカウントへの注意喚起を行った。【画像】実際のアカウントをもとに…嵐、大野智のなりすましに注意喚起Xでは、当該のアカウントについて画像を添付し「アカウントの所在地がSouth Asiaですので明らかな「なりすまし」です。フォロワーがかなり増えているので念のためご注意ください」と呼びかけた