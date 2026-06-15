スターダムの?世界一かわいい?伊藤麻希（３０）が、自身が率いるユニット「伊藤リスペクト軍団（ＩＲＧ）」の?公式化?へ向け、まい進中だ。古沢稀杏とともにＩＲＧを結成して活動を開始。５月京都大会で新メンバーの梨杏が加入して、勢いを増している。２０日の代々木大会では、Ｖ１戦（１４日、後楽園）に勝利した「ドリームトライン」のレディ・Ｃ、妃南、壮麗亜美組の持つアーティスト・オブ・スターダム王座へ挑戦すること