日本ハムが１４日の中日戦（エスコン）に５―９で敗れ、４日の広島戦（マツダ）から続けてきた連勝がついに「９」でストップした。一時同点に追いつきながらも中継ぎが崩れ、突き放された展開に新庄剛志監督（５４）も「今まで中継ぎのみんなが、完璧と言っていいほど抑えてくれてたんで。まあ、こういう日もありますよ」と悔しそうに話した。セ・リーグ最下位のチームを相手に痛い星を落としたが、ナインの間にはむしろ「こ