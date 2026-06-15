◆ファーム・リーグ巨人１―２ハヤテ（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の西舘勇陽投手（２４）が１４日、ファーム・リーグのハヤテ戦（Ｇタウン）で先発し、予定していた３回を投げ１安打無失点と好投した。１９日からのリーグ戦再開に向けて万全の調整となり「前回の１軍登板での反省を踏まえた上で（捕手の）甲斐さんと話して、自分が投げたい球を優先して投げました」と振り返った。圧巻の投球だった。初回２