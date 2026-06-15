中国の習近平国家主席は8〜9日に北朝鮮を訪問し、金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談を行った。この席で北朝鮮の「非核化」についての言及がなかったことが波紋を呼んでいる。核保有国の地位を固めたい金総書記にとっては、「完勝」とも言えるような内容なのだ。なぜ習主席は、金氏に配慮しなければならない立場に追い込まれたのか。その背景を探った。【相馬勝/ジャーナリスト】＊＊＊【写真を見る】“髪の毛”に異変が！