◆第１４回日本少年野球北海道選手権第１日▽準々決勝北広島Ｆビレッジボーイズ１０−５札幌豊平ボーイズ（１４日・岩見沢市営球場）準々決勝４試合など５試合が行われ、４強が出そろった。札幌ボーイズは接戦の末、３―１で札幌手稲ボーイズを下し、準決勝進出を決めた。２回１死一、二塁で７番・佐藤幸太中堅手（３年）が右翼線に先制の適時二塁打。５回には４番・西村優晴主将（３年）の右前打で１点を追加し、粘る相