人気MCもお気に入りシカゴ・ホワイトソックスに所属する“もう一人”の日本人選手、西田陸浮（25）が注目されている。日本時間の10日にマイナー降格となったが、5月25日のメジャー昇格後、12試合に出場、打率.241、2打点を挙げた。西田は23年米ドラフトで、11巡目329位で指名され、その後、ルーキーリーグで揉まれながら這い上がってきた。そんな彼の経歴が村上宗隆（26）と、7月12、13日のMLBドラフト会議での指名を待つスタン