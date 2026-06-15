◆米大リーグアスレチックス―ロッキーズ（１４日、米ネバダ州ラスベガス＝ラスベガスボールパーク）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１４日（日本時間１５日）、米ラスベガスで行われたアスレチックス戦に先発登板し、５回で９７球を投げ、９安打８失点だったが、５回までに１４得点を奪った援護に助けられて自身３連勝となる７勝目の権利をつかんだ。８失点は渡米後ワーストだった。まさかの立ち上がりになった。１回表