スターバックスが日本事業の売却を検討している――。6月10日のブルームバーグ報道を見て、驚いた人も多かったのではないだろうか。売却額は4,000億〜5,000億円規模とも報じられ、日本単独でのIPO（新規株式公開）も選択肢に入っているという。【写真】「新潟は柿の種チョコ…？」5年前の25周年記念「47都道府県ご当地フラペチーノ」はこじつけ感がひどいと賛否両論にただ、誤解してはいけないのは、日本事業が苦しいから売る