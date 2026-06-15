◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、前半を０―０で折り返した。前半３分、３４分とＦＷマレンにシュートを打たれたが、ＧＫ鈴木彩艶が好セーブで防いだ。同４３分にＭＦ中村敬斗、４５分にはＦＷ上田綺世がシュートを放つもゴールをとらえられなかった。森保一監督は「前半は押