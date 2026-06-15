全国をかけた陸上の東海高校総体が１９日に岐阜で開幕する。女子１００メートルに佐々木伽帆（静岡３年）が出場。県４位で東海出場を決めたスプリンターが、上位６位以内に入って全国総体（７月３０日開幕・滋賀）切符をつかみ取る。県の勢いのまま東海に挑む。準決勝で自己ベスト１２秒４２を更新する１２秒２８を出すと、決勝は１２秒１９で走破した。「東海は１１秒台がマスト。スタートを強化して臨みたい」。全国へさらな