「審議している時間が長かったですし」阪神の藤川球児監督（45）は10日のソフトバンク戦で就任後初めて退場となった。リクエスト後のリプレー検証でも判定は覆らず、異議申し立てを行ったことで退場を宣告される形となった。リプレー検証後の抗議はご法度ゆえに、むしろ積極的に退場を狙った感もあるほどだが、藤川監督の狙いは何だったのか。【写真】藤川監督を激怒させたデイリースポーツの見出し問題の場面は7回の攻撃で1死