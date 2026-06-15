金の密輸グループ今年2月、成田空港から香港に輸出されようとしていた金塊900キロが、突然、東京税関成田税関支所によって留置されるという一件があった。当時の価格にして約270億円。輸出元は東京・御徒町の金買い取り業者だ。輸出手続きを行った関係者によると、税関の統括審査官は、出所や精錬場所について執拗（しつよう）に質問してきたという。結局“おとがめなし”となって金塊は業者に戻されたが、当局が金の輸出に神経