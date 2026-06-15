6月15日 発売 価格： 220円（サラサクリップ 0.5） 2,420円（サラサグランド 0.5） ゼブラは、「ムーミン」デザインのジェルボールペン「サラサクリップ0.5」及び「サラサグランド 0.5」を6月15日に数量限定で発売する。価格は「サラサクリップ0.5」が220円で、4本セットは880円。「サラサグランド 0.5」は2,420円となる。 「ムーミン」デザインの「サラサ