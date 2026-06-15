◇ア・リーグブルージェイズ3−8ブレーブス（2026年6月14日トロント）ブルージェイズは14日（日本時間15日）、本拠地でヤンキースと対戦し3−8で敗れた。2連敗で借金は4。後味の悪い敗戦となった。2戦連発中の岡本和真内野手（29）は7戦ぶりのマルチ安打。2回左翼線二塁打、3回三塁適時内野安打で4打数2安打、1打点だったが、8回にトラブルが発生した。3−3の1死二塁でホフマンが二塁に偽投。これをジャシンスキー球審