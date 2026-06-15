G7サミット=主要7か国首脳会議が15日から開催されるのを前に、スイス・ジュネーブで抗議デモが行われました。記者「抗議デモが続いています。経済格差をなくせと、そして戦争反対などと訴えています」14日、G7サミットの開催地フランスのエビアンから近い、スイスのジュネーブでサミットへの抗議デモが2万人規模で行われました。デモ参加者「格差がますます広がっていて、明らかに問題です。抗議の声を上げても、私たちの声は届か