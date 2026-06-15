【週刊ヤングマガジン 2026年29号】 6月15日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日6月15日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年29号」の表紙、巻頭、巻中、巻末のグラビアが公開された。 表紙・巻頭には、Mリーガーの中田花奈さんが登場。巻中では本間愛波さんの水着グラビアやインフルエンサー・星玲奈さんのグラビアが掲載されている。