【週刊ヤングマガジン 2026年29号】 6月15日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年29号」を本日6月15日に発売する。価格は510円。 今号の巻頭カラーを飾るのは「ドラゴンの胃でおやすみ」。巻中カラーには「暴力万歳」、「平成敗残兵すみれちゃん」、「xxxHOLiC・戻」が登場している。 なお「平成敗残兵す