大注目のジュニア5人組アイドルグループ・ACEesの深田竜生が連続ドラマ単独初主演。メンバーの浮所飛貴（ACEes）を恋の相手に迎えて繰り広げる、7月11日（土）スタートの青春ホームドラマ・ラブコメディー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』。本作ではすでに、物語の舞台となる“武宮家”のキャスト――田辺桃子、羽田美智子、井上肇、有楽（サモエド）の出演が明らかになっているが、彼らを取り巻くメインキャスト情報第2弾が到着