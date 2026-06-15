7月2日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする連続ドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』のポスタービジュアルが公開された。 参考：田中麗奈×古川雄大『親愛なる夫へ』に星乃あんな、田中偉登、渋谷謙人、岐洲匠ら出演へ 本作は、完全オリジナルの夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻と、妻の束縛から逃れたいと願う夫。妻の“謎の死“をきっかけに、完璧だ