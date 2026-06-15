開催：2026.6.15 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 4 - 0 [フィリーズ] MLBの試合が15日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとフィリーズが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソン、対するフィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェスで試合は開始した。 1回裏、1番 ジャクソン・チョ