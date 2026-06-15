開催：2026.6.15 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 6 - 4 [ドジャース] MLBの試合が15日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとドジャースが対戦した。 Wソックスの先発投手はブライアン・ハドソン、対するドジャースの先発投手はエメ・シーハンで試合は開始した。 1回表、3番 フレディ・フリーマン 3球