開催：2026.6.15 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 5 - 4 [カージナルス] MLBの試合が15日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとカージナルスが対戦した。 ツインズの先発投手はタジ・ブラッドリー、対するカージナルスの先発投手はマイケル・マグリビで試合は開始した。 4回表、3番 アレク・バールソン 初球を打ってライトスタンドへのホ