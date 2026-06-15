森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦している。日本は序盤からオランダにボールを握られる展開が続く。開始３分にはコディ・ガクポのパスをエリア内で受けたドニエル・マレンに強烈なシュートを浴びる。GK鈴木彩艶が好セーブを見せてゴールを許さず。また34分にはCKからマレンにヘディングシュートを浴びたが、またしても鈴木が防いで、無失点で前半