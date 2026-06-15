開催：2026.6.15 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 3 - 8 [ヤンキース] MLBの試合が15日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとヤンキースが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はパトリック・コービン、対するヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレンで試合は開始した。 2回表、8番 アンソニー・ボルピ 5