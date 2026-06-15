日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）初戦でオランダ代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦している。８大会連続８度目の出場となる森保ジャパンにとって、悲願のベスト８、さらにはその先を目ざす戦いがいよいよ幕を開けた。FIFAランキング18位の日本に対し、オランダは８位。格上相手との初戦で日本のシステムは３−４−２−１、スタメンにはGK鈴木彩艶、３バックは右から渡辺剛、