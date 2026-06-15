「昨日は誰かと話しましたか？」「今年初めて会った人は何人ですか？」一生忘れたくない人は、誰ですか？感想は一切書かない、全く新しい日記、人日記（ひとにっき）。やることは「会った人の名前を書く」だけです。たったそれだけの習慣で、人間関係の「濃淡」がわかり、コミュニケーションの不安が少しずつ自信へと変わっていきます。本記事では、新刊『人日記1日1分、会った人の名前を書く』（内山厳・著）から、「なぜか人か