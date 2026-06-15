「本田圭佑」がＸでトレンド入りだ。北中米Ｗ杯の初戦で日本代表はオランダ代表と対戦している。この試合を放送するNHKで解説を務める本田は、試合のポイントを的確に、かつ軽妙なトークで伝える。 「上田さん、打たれへんか！」「１９３のウインガー？」「デ・ヨングだけ、デ・ヨングだけ」「左やって！言っとくわ左！」「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」「彼がたぶん、キーマンなんでしょうね」「ナイス！ イエス