◇プロ野球セ･パ交流戦西武1ー0巨人（6月14日、ベルーナドーム）チームは敗戦したものの、この日4打数2安打で交流戦打率を.365とし、トップに躍り出た巨人の松本剛選手。「（試合に）出たところで、なんとか結果をという思いなんで、そこは変わらずやっていけたらなと思います」と語りました。日本ハムから移籍してきたこともあり、パ・リーグのピッチャーになれていることも1つの要因ですが、一番はやはり打撃の調子を取り戻し