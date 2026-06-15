プロ野球 セ・パ交流戦は14日、各地で6試合が行われました。セ・リーグ首位の巨人はパ・リーグ首位の西武に完封負け。ワイナンス投手に7回途中無失点に封じられ、その後も西武リリーフ陣の前に得点できませんでした。先発の井上温大投手は石井一成選手のソロ1本に泣き今季5敗目です。セ・リーグ2位の阪神はパ・リーグ4位オリックスにサヨナラ負け。同点の延長10回裏にドリス投手がピンチを招き、山中稜真選手にサヨナラ打を浴びま