「パラダイスＳ」(１４日、東京)１番人気のマイネルチケット（牡４歳、栗東・宮）がゴール前で逃げたショウナンザナドゥを首差かわして３勝目を挙げた。今回初めてコンビを組んだ津村は「早く抜け出したくなかったので、追いだしを待つ形に。前（のショウナンザナドゥ）と離れて心配したけど、さすがの爆発力でしたね。返し馬から良い馬だと思いましたし、折り合いもついて時計も速かった。重賞でもやれる馬だと思います」と