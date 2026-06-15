「新馬戦」(１４日、東京)新種牡馬エフフォーリア産駒で２番人気のベルウッドディープ（牡２歳、母ディープビヨンド、美浦・室井）が最後の直線で反応よく抜け出し、２馬身半差をつけて快勝した。三浦は「調教からセンスの良さを感じていて、いいものを持っていますね」とポテンシャルの高さを評価。室井師は「センスがいいですね。今後は１回放牧に出して、成長を待ってという感じですが、サウジアラビアＲＣ（１０月１０日