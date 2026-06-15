「新馬戦」(１４日、東京)８番人気のユイノエスポワール（牡２歳、父ディスクリートキャット、母サバンナチャンス、美浦・竹内）が上がり最速の末脚で強襲し、ゴール前で差し切った。大野は「粗削りな面があり、きょうはポテンシャルで勝った感じ。ロスがあったし、いろいろ課題は多いけど、一つ一つクリアしてさらに伸びていければ」と成長に期待。竹内師は「砂をかぶって嫌がる面は見せていたけど、直線でしっかり伸びて良