2026年6月11日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、AIの普及に伴う大量の雇用流出によるトラブルを避けるため、中国企業がひそかに小規模で段階的な人員削減を進めていると報じた。記事は、中国政府はAIの普及によって生産効率を向上させたいと考えている一方で、大量の雇用流出が社会動乱を招き社会の安定が脅かされることも懸念していると紹介した。また、中国の労働法では企業が従業員総数の10％を超える人員削