「新馬戦」(１４日、函館)セタキト（牡２歳、父フォーウィールドライブ、母ラフェデビジュー、美浦・伊坂）が６番人気の低評価を覆して初陣Ｖ。五分のスタートから二の脚でハナを奪うと、後続を振り切って先頭でゴールした。鷲頭は「２番手での競馬を考えていましたが、スタートが良く、物見もしなかったので逃げる競馬に切り替えました。追って味がありましたし、距離は千二でも持つと思います。開幕週で勝てて良かったです