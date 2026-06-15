「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）２番人気のメイショウタバルが史上３頭目の連覇を達成した。鞍上の武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝は先週の安田記念に続き２週連続のＧ１制覇。登録している凱旋門賞（１０月４日、仏パリロンシャン）に向け、“タバル＆ユタカ”の最強コンビにとっては弾みになる勝利となった。２着には１番人気のクロワデュノール、３着にはダノンデサイルが入った。思えばレース前からヒーローは決ま