◇交流戦ソフトバンク0―4ヤクルト（2026年6月14日みずほペイペイ）【岸川勝也視点】交流戦は14勝4敗。攻撃は正木が1番に定着したことが大きかった。長打も打てるし、選球眼も良くなった。この日も初回、最後は三振に倒れたが9球粘った。追い込まれてからも打席で余裕がある。2年目の庄子は打撃面もいいし、遊撃の守備は今宮と遜色ない。栗原は真の4番へ近づいていると感じる。そしてこの日、奥川にアジャストしていた